Alerta por ataque con misiles en Emiratos Árabes: es el primer bombardeo desde el cese del fuego entre EEUU e Irán

Las autoridades emiratíes atribuyen a la fuerza iraní, un bombardeo con drones a un buque de la compañía ADNOC.

Hoy 11:40

Emiratos Árabes Unidos denunció este lunes que el régimen de Irán lanzó drones contra un petrolero que atravesaba el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo y en medio del operativo militar estadounidense desplegado tras el alto el fuego.

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“Debido a la situación actual y a las posibles amenazas de misiles, busquen inmediatamente un lugar seguro en el edificio más cercano”, señalaba la alerta de emergencia enviada a teléfonos móviles en territorio emiratí, la primera desde que entró en vigor la tregua a principios de abril.

Según Abu Dhabi, el ataque tuvo como blanco un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como “un acto de piratería” del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y acusó a Teherán de utilizar el paso marítimo como herramienta de “coerción económica y chantaje”. No se reportaron heridos ni daños de gravedad.

La tensión se produjo pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron completar con éxito el cruce del estrecho bajo el paraguas del llamado Proyecto Libertad.

“Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes”, afirmó el mando militar, al desmentir reportes iraníes sobre un supuesto ataque contra una de sus fragatas.

El operativo contempla el despliegue de más de 100 aeronaves, 15.000 efectivos y una flota de destructores con misiles guiados, aunque Washington no detalló aún qué tipo de protección directa ofrecerá a las embarcaciones comerciales que intenten atravesar la zona.

Poco antes, la agencia estatal iraní Fars había asegurado que dos misiles fueron disparados contra una fragata estadounidense que se aproximaba al área, cerca del puerto de Yask, tras supuestamente ignorar advertencias de la Marina iraní. La información, replicada también por la agencia semioficial ILNA, no fue confirmada por fuentes independientes.