Fuerte cruce por las tarifas: Zamora respondió a Nación y pidió “que no mientan más”

El senador santiagueño cuestionó la quita de subsidios y recibió una dura réplica de la Oficina de Respuesta Oficial. La discusión se trasladó a redes sociales con acusaciones cruzadas por el impacto en las boletas de luz.

Hoy 18:27

El senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, protagonizó en las últimas horas un fuerte cruce en redes sociales con la denominada Oficina de Respuesta Oficial, en el marco de la polémica por los aumentos en las tarifas eléctricas y la quita de subsidios dispuesta por el Gobierno nacional.

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Todo se inició luego de que el legislador cuestionara el impacto de las subas en los servicios, lo que motivó una extensa respuesta desde la cuenta oficial, donde calificaron sus dichos como “completamente falsos”. Desde ese espacio sostuvieron que el costo de la energía es uniforme en todo el país y que lo que encarece las boletas son componentes definidos a nivel provincial, como el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los impuestos locales.

En el mismo mensaje, la Oficina defendió la política energética del Gobierno al señalar que se avanzó en un “sinceramiento de costos”, con el objetivo de terminar con un sistema de subsidios que calificaron como “distorsivo, regresivo e injusto”. Además, argumentaron que el nuevo esquema apunta a focalizar la asistencia y generar condiciones para atraer inversiones y garantizar el abastecimiento.

Lejos de retroceder, Zamora redobló la apuesta este jueves con una respuesta directa y sin matices. “Sres, no sean caraduras, no hay ningún impuesto provincial nuevo… Ustedes sacan los subsidios y estos son los resultados: los argentinos endeudados por aumentos exorbitantes de los servicios”, expresó. Y concluyó con una frase contundente: “Justifiquen lo que quieran, pero no mientan más”.

El intercambio dejó en evidencia la tensión entre Nación y algunas provincias por el impacto de las medidas económicas en el bolsillo de los usuarios, en un contexto donde las tarifas de servicios públicos continúan en el centro del debate.