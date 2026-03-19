Frías será sede de un multitudinario “Gran Avivamiento” con presencia internacional

El evento se hará el próximo 24 de marzo en el club Central Córdoba.

Hoy 19:12

La ciudad de Frías se prepara para vivir un evento espiritual sin precedentes en Santiago del Estero. El próximo 24 de marzo, el Club Central Córdoba será escenario del denominado “Gran Avivamiento”, una convocatoria organizada por la pastora Valle Cárdenas que promete reunir a cientos de fieles en una noche de fe, adoración y manifestaciones religiosas.

Según adelantaron desde la organización, el encuentro contará con la participación estelar del grupo internacional World Worship, que llegará desde República Dominicana por primera vez a la provincia. Este ministerio es reconocido por su música de adoración y su presencia en distintos países, donde convoca a multitudes en encuentros de carácter espiritual.

Además, la jornada incluirá la participación del grupo de alabanza Adonai del ministerio Caminando en la Fe, junto con la presentación especial de la cantante Shey Gonzaga. Desde la organización señalaron que será una noche “inolvidable”, donde se espera una fuerte convocatoria y un clima de profunda espiritualidad, con mensajes de fe, restauración y transformación dirigidos a toda la comunidad.