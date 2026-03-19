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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
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El riesgo país superó los 600 puntos: qué pasó con el dólar y las acciones argentinas en Wall Street

El indicador que elabora JP Morgan cerró la jornada en 602 unidades. Los papeles argentinos del sector energético operaron mixtos en Nueva York.

Hoy 19:47

Por la volatilidad global derivada de la guerra en Medio Oriente, el riesgo país volvió a subir y se acercó a los 630 puntos básicos. Sin embargo, sobre el final de la jornada cerró en 602 unidades.

El indicador que elabora el JP Morgan mostró variaciones en un contexto marcado por la incertidumbre de los mercados globales, lo que provocó un retroceso en los bonos argentinos que operan en el exterior de hasta 1%.

Mientras que las acciones argentinas que operaban en Wall Street registraron números mixtos.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval ganaba 2,8% en pesos y 3% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró a $1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA) y los dólares financieros se negociaban a la baja. El contado con liquidación (CCL) operaba a $1468,06, mientras que el dólar MEP a $1475.

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