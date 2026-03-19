Germán Pezzella volvió a entrenarse con el grupo en River y apunta a su regreso

El defensor superó la rotura de ligamentos y ya trabaja a la par. Podría reaparecer en la Copa Sudamericana.

Hoy 19:01

Buenas noticias para River Plate: Germán Pezzella volvió a entrenarse a la par del grupo tras siete meses de recuperación y comienza a ilusionarse con su regreso a las canchas. El defensor dejó atrás la operación por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y solo le resta la puesta a punto futbolística.

El zaguero se había lesionado el 9 de agosto en un partido ante Independiente y, cumplidos los plazos habituales de recuperación, ya está nuevamente a disposición del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet. Ahora, la idea es que sume ritmo en las próximas semanas antes de volver a ser convocado.

En ese sentido, el objetivo es que el campeón del mundo pueda estar disponible para el debut en la Copa Sudamericana 2026, previsto para la semana del 7 de abril. En principio, regresaría como alternativa desde el banco, en un contexto donde el equipo tendrá una agenda cargada con varias competencias.

Actualmente, la dupla central titular está conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que Paulo Díaz aparece como primera opción de recambio. Más atrás se ubican Ulises Giménez y Juan Carlos Portillo, este último también en recuperación por una lesión similar.

La vuelta de Pezzella también representa un alivio para el plantel en cuanto a la enfermería, donde aún permanecen Maximiliano Meza, que podría regresar a mediados de abril, y Franco Armani, quien continúa con molestias en el tendón de Aquiles.

Con su regreso cada vez más cerca, River suma una pieza clave en defensa y recupera experiencia de cara a un calendario exigente.