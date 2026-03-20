Santiago del Estero está entre las provincias con alícuotas de impuestos más bajas del país

Un informe especializado desmiente la afirmación del Gobierno Nacional que hablaba de "impuestos nuevos" en Santiago.

Hoy 06:29

Un dato inexacto quedó al descubierto ayer y sirvió además para ratificar el esfuerzo del gobierno provincial por cuidar a los ciudadanos santiagueños. En medio de la controversia entre la "Oficina de Respuesta Oficial" del gobierno nacional que intentó atribuir a la provincia la creación de nuevos impuestos que influirían en el monto de las boletas de la luz, hecho que fue desmentido por el senador Gerardo Zamora, se conoció un informe de la Cámara de Internet (CABASE) y el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Universidad de La Plata (CEFIP-UNLP) en el cual se destaca que Santiago del Estero tiene las alícuotas de impuesto a los Ingresos Brutos más bajas del país.

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No sólo que no hay impuestos que engrosan las boletas de la luz, sino que aquí, la carga impositiva para la población es de las más bajas de toda la Argentina.

Solo Corrientes con el 2,9% y Tierra del Fuego con 2,5%, reflejan una tasa menor y Salta una alícuota igual a la de Santiago del 3%. Todo el resto de las provincias cobran Ingresos Brutos con alícuotas mayores a las que aplica Santiago del Estero por ejemplo en un rubro clave como lo es el servicio de conectividad a internet.

Las alícuotas más altas las aplican provincias como Tucumán, La Rioja, Neuquén o Chubut con 5,5%, respectivamente. También Buenos Aires (5%), CABA (4%), Córdoba (4%) entre otras jurisdicciones que perciben impuestos con tasas muy por encima de las alícuotas de Santiago.

Asimismo, en otro rubro como el de los servicios financieros, la alícuota de Ingresos Bruachacar a las provincias el costo del duro ajuste al que viene sometiendo a los argentinos.

Subsidios a la luz aplican a esta actividad una tasa que es casi el doble de la que impone esta provincia, un 5%.tos que cobra Santiago es también de las más bajas del país con una tasa del 3%, mientras que la mayoría de las jurisdicciones están muy por encima de esta marca. Por citar un ejemplo, Santa Fe aplica una tasa de ingresos brutos a esta actividad 3 veces mayor a la de Santiago del Estero. Otras como la CABA aplican a esta actividad una tasa que es casi el doble de la que impone esta provincia, un 5%.

El informe fue publicado en los medios de comunicación de Buenos Aires, desmiente contundentemente los dichos del gobierno nacional y deja al descubierto la intención de la administración de Milei de tratar de achacar a las provincias el costo del duro ajuste al que viene sometiendo a los argentinos.

Subsidios a la luz

Un ejemplo claro es la quita de subsidios a la tarifa eléctrica dispuesta por el gobierno libertario. El gobierno provincial siempre atendió la necesidad de los usuarios ante una coyuntura económica nacional cada vez más complicada. Por esa razón, entre enero y febrero, la provincia de Santiago del Estero subsidió con un 40% la boleta del servicio de electricidad domiciliaria.

Pero es todo distinto en el gobierno nacional. Por disposición de la Secretaría de Energía de la Nación, este año se cambió las reglas de juego y se reglamentó un nuevo esquema de subsidios energéticos de forma tal que son millones de familias argentinas las que quedan sin el beneficio que daba la Nación.

Para acceder al subsidio, las familias deben cumplir con una serie de requisitos que al final dejan afuera a la gran mayoría de los usuarios y el impacto de esta nueva forma se verá reflejado en las facturas que en algunos casos ya comenzaron a llegar a los domicilios.

Quedaron expuestas las dos formas de encarar una gestión de gobierno, la de Nación, que ajusta y destruye, y la del gobierno provincial que desde siempre ha tomado medidas para proteger a sus ciudadanos, mucho más en estos momentos de grave crisis económica.