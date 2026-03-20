Todo listo para el 42° Vía Crucis en bicicleta: una multitud volverá a recorrer la ciudad el 3 de abril

Organizado por la Parroquia de Nuestra Señora de Sumampa, el tradicional evento de fe contará con 15 estaciones y convoca a miles de peregrinos a participar y colaborar.

Hoy 09:37

Como cada año, la Parroquia de Nuestra Señora de Sumampa llevará adelante el Vía Crucis en bicicleta, que en esta oportunidad celebrará su 42ª edición el próximo 3 de abril, consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más importantes y convocantes de la ciudad.

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El recorrido incluirá 15 estaciones, en un trayecto cargado de espiritualidad, reflexión y encuentro comunitario. Desde la organización destacaron que cada edición tiene un significado especial, no solo para quienes lo hacen posible, sino también para los miles de fieles que año tras año participan de esta experiencia única.

Recorrido

En ese marco, se convoca a la comunidad a sumarse y colaborar para garantizar el desarrollo del evento. Uno de los pedidos está dirigido a los participantes en moto, quienes podrán formar la cabecera de la columna. Los organizadores proveerán chalecos identificatorios, y los interesados pueden comunicarse al 385-4029696.

Además, informaron que la elección del portador de la cruz será abierta: la persona que primero se comunique con la intención de llevarla tendrá el honor de hacerlo durante el recorrido, promoviendo así una participación activa de los fieles.

Otro aspecto clave es el sonido, por lo que se solicita la colaboración de quienes cuenten con vehículos equipados con sistemas de audio, fundamentales para acompañar una convocatoria que año tras año reúne a una multitud.

También se recordó que quienes deseen realizar un aporte económico para la organización pueden hacerlo a través del alias parroquia.sumampa.mp, enviando luego el comprobante al número 385-4029696. Desde la parroquia destacaron que cada contribución ayuda a sostener este evento “cargado de fe, gracia y acompañamiento al Señor”.

Finalmente, invitaron a toda la comunidad a participar y difundir la convocatoria, sumando a familiares y amigos para seguir fortaleciendo esta tradición que crece año tras año.