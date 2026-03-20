Escalofriante lesión en Brasil: Marlon sufrió una grave fractura de tobillo

El lateral de Gremio protagonizó una impactante escena en el triunfo ante Vitória y estará varios meses fuera de las canchas.

Hoy 11:26

El partido entre Grêmio y Esporte Clube Vitória, por la séptima fecha del Brasileirao, quedó marcado por una imagen que recorrió todo Brasil: la terrible fractura de tobillo que sufrió el defensor Marlon.

La jugada ocurrió en el segundo tiempo, cuando el lateral izquierdo inició una contra a toda velocidad tras recuperar la pelota cerca de su área. Luego de dejar en el camino a varios rivales, chocó con Caíque en una acción que parecía normal, pero que terminó de la peor manera.

En la caída, su pie derecho quedó clavado en el césped y el peso del cuerpo provocó una fractura expuesta, generando una escena estremecedora. De inmediato, los gestos de desesperación de compañeros y rivales reflejaron la gravedad de la lesión.

El propio Marlon, con una calma que sorprendió a todos, levantó su pierna y pidió asistencia médica. Rápidamente ingresó el cuerpo médico para inmovilizar la zona, mientras los jugadores, visiblemente afectados, observaban la situación. Entre ellos, el argentino Cristian Pavón, quien no pudo ocultar su conmoción.

Según el parte médico, el futbolista será operado y tendrá una recuperación estimada en al menos cinco meses, lo que representa una baja sensible para Gremio.

Más allá del triunfo 2-0, la noche quedó completamente opacada por una de las lesiones más impactantes de la temporada, que dejó en shock a todos los presentes dentro y fuera de la cancha.