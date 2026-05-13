Rosario Central y Racing se juegan el pase a semifinales en un Gigante repleto

El Canalla recibe a la Academia en Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de River-Gimnasia.

Hoy 10:30

Rosario Central y Racing Club se enfrentarán este miércoles desde las 18:45 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Canalla llega tras eliminar a Independiente, mientras que la Academia se recuperó de su crisis futbolística y dejó en el camino a Estudiantes en La Plata.

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El equipo dirigido por Jorge Almirón se hizo fuerte como local en octavos y venció 3-1 al Rojo en un partido que comenzó cuesta arriba. Gabriel Ávalos adelantó a Independiente, pero antes del descanso apareció Ángel Di María con un golazo para igualar el marcador. En el complemento, los juveniles Giovanni Cantizano y Elías Verón sellaron la clasificación y desataron la fiesta en Arroyito.

Tras el encuentro, Di María dejó un mensaje fuerte por las críticas que rodearon al equipo: “Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol, que hicimos las cosas muy bien. Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver”.

Por el lado de Racing, el triunfo ante Estudiantes significó un verdadero desahogo. El conjunto de Gustavo Costas atravesaba un momento muy delicado, con apenas una victoria en sus últimos nueve partidos entre todas las competencias. Sin embargo, en UNO apareció Santiago Sosa para conectar de cabeza un centro sobre el final y darle la clasificación a la Academia cuando todo parecía irse al alargue.

Costas también habló tras la victoria y apuntó a la unión interna en medio de las críticas: “Siempre te quieren dividir para debilitarte. Nosotros nos pegamos tiros solos. Si sos de Racing tenemos que estar más juntos que nunca”.

La mala noticia para Racing pasa por la lesión de Alan Forneris. Los estudios confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el mediocampista estará cerca de ocho meses fuera de las canchas, una baja muy sensible para el tramo decisivo de la temporada.

El ganador de este cruce avanzará a semifinales y enfrentará al vencedor del duelo entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. Del otro lado del cuadro ya esperan Argentinos Juniors y Belgrano, que definirán una de las plazas para la final del domingo 24 de mayo en el Estadio Diego Armando Maradona.

Probables formaciones

Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing Club

Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.