Mitre sumó un punto en su visita a Defensores de Belgrano

El Aurinegro igualó sin goles en Buenos Aires, en el marco de la sexta fecha de la Primera Nacional.

Hoy 18:00

Mitre igualó 0 a 0 ante Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por la sexta fecha de la Primera Nacional 2026. En un encuentro parejo y con pocas situaciones claras, el equipo santiagueño sumó un punto fuera de casa que le permite seguir prendido en la pelea.

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Durante el desarrollo del partido, ambos equipos mostraron intensidad pero carecieron de profundidad en los metros finales.

A los 28 minutos del segundo tiempo, González fue expulsado en Defensores de Belgrano, dejando al equipo local con diez jugadores en el tramo final del partido. A pesar de la superioridad numérica, el Aurinegro no logró romper el cero, en un duelo que terminó reflejando la paridad vista en cancha.

Con este empate, el Aurinegro se ubica en el puesto 10 de la tabla con 6 puntos, a la espera de que se complete la fecha. El equipo dirigido por Carlos Mayor continúa sumando, aunque sabe que deberá mejorar en ofensiva para escalar posiciones en la Zona A.

Ahora, el foco está puesto en el próximo compromiso: el domingo 29 de marzo a las 17, Mitre visitará a Güemes en una nueva edición del clásico santiagueño, un duelo que promete mucho y será clave para las aspiraciones de ambos en el torneo.