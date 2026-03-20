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Un perro salchicha gigante “respira” y se vuelve viral en Tailandia

Una impactante escultura, llamada “Sunshine”, se volvió viral en Bangkok por su sorprendente efecto visual que simula estar viva.

Hoy 12:27

A simple vista, la enorme figura parece respirar lentamente, generando una ilusión tan real que dejó impactados tanto a visitantes como a usuarios en redes sociales, donde las imágenes se viralizaron en pocas horas.

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Sin embargo, no se trata de un animal real, sino de una instalación inflable que se expande y contrae mediante aire, creando ese efecto hipnótico que captó la atención del público.

La obra busca transmitir calma, conexión emocional y explorar la idea de la “vida” en el arte contemporáneo, a través de una experiencia sensorial que mezcla lo visual con lo emocional.

Muchos usuarios aseguraron también que se trataba de un video generado con inteligencia artificial (IA) debido al realismo del movimiento. La ilusión fue tal que generó debate sobre los límites entre el arte físico y las creaciones digitales.

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