Un perro salchicha gigante “respira” y se vuelve viral en Tailandia

Una impactante escultura, llamada “Sunshine”, se volvió viral en Bangkok por su sorprendente efecto visual que simula estar viva.

Hoy 12:27

A simple vista, la enorme figura parece respirar lentamente, generando una ilusión tan real que dejó impactados tanto a visitantes como a usuarios en redes sociales, donde las imágenes se viralizaron en pocas horas.

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Sin embargo, no se trata de un animal real, sino de una instalación inflable que se expande y contrae mediante aire, creando ese efecto hipnótico que captó la atención del público.

La obra busca transmitir calma, conexión emocional y explorar la idea de la “vida” en el arte contemporáneo, a través de una experiencia sensorial que mezcla lo visual con lo emocional.