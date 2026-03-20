SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026
Mascotas

Buscan a Roky, perrito perdido en el Barrio Ejército Argentino

Border Collie blanco y negro, un ojo azul y uno negro, lleva collar con soga negra.

Hoy 12:46

Roky, un querido perrito de raza Border Collie, se extravió el 9 de marzo en el Barrio Ejército Argentino y San Germes.

Presenta un llamativo pelaje blanco y negro y ojos de distinto color: uno azul y otro negro. Al momento de perderse llevaba un collar con soga negra.

Su familia lo extraña y solicita cualquier información que ayude a encontrarlo.

Si lo viste o sabes de su paradero, comunicarse a los teléfonos 384 6446380 o 385 5077061.

