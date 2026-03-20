Boca, con fixture confirmado en la Copa Libertadores 2026: fechas y horarios

La Conmebol dio a conocer este viernes el cronograma de partidos del certamen continental.

Hoy 20:18

Boca Juniors comenzará su camino en la Copa Libertadores 2026 en abril, luego de dos temporadas sin participar en el certamen más importante de Sudamérica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo argentino integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona Sporting Club.

El fixture de Boca en la fase de grupos

El debut del Xeneize será como visitante en Chile y tendrá tres partidos en condición de local en La Bombonera.

Fecha 1: martes 7 de abril (21:30)

Universidad Católica vs Boca

Fecha 2: martes 14 de abril (21:00)

Boca vs Barcelona

Fecha 3: martes 28 de abril (21:30)

Cruzeiro vs Boca

Fecha 4: martes 5 de mayo (21:00)

Barcelona vs Boca

Fecha 5: martes 19 de mayo (21:30)

Boca vs Cruzeiro

Fecha 6: jueves 28 de mayo (21:30)

Boca vs Universidad Católica

Cómo sigue el calendario de la Libertadores

El sorteo de los octavos de final se realizará el 3 de junio, aunque esa instancia se disputará después del Mundial de Clubes, por lo que los playoffs comenzarán en agosto.

Las fechas previstas son:

Octavos de final: semanas del 12 y 19 de agosto

semanas del 12 y 19 de agosto Cuartos de final: semanas del 9 y 16 de septiembre

semanas del 9 y 16 de septiembre Semifinales: semanas del 14 y 21 de octubre

semanas del 14 y 21 de octubre Final: 21 de noviembre (fecha a confirmar)

El partido decisivo se jugaría en el Estadio Centenario de Montevideo.

El formato del torneo

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen en el tercer puesto pasarán a disputar los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde octavos en adelante habrá cruces de ida y vuelta, sin la regla del gol de visitante, hasta definir a los finalistas que buscarán el título en la final única.

De esta manera, Boca inicia un nuevo desafío continental con el objetivo de volver a ser protagonista en la Libertadores y pelear por un título que no consigue desde 2007.