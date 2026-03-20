Boca, con fixture confirmado en la Copa Libertadores 2026: fechas y horarios

La Conmebol dio a conocer este viernes el cronograma de partidos del certamen continental.
Boca Juniors comenzará su camino en la Copa Libertadores 2026 en abril, luego de dos temporadas sin participar en el certamen más importante de Sudamérica.
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El equipo argentino integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona Sporting Club.
El debut del Xeneize será como visitante en Chile y tendrá tres partidos en condición de local en La Bombonera.
Fecha 1: martes 7 de abril (21:30)
Universidad Católica vs Boca
Fecha 2: martes 14 de abril (21:00)
Boca vs Barcelona
Fecha 3: martes 28 de abril (21:30)
Cruzeiro vs Boca
Fecha 4: martes 5 de mayo (21:00)
Barcelona vs Boca
Fecha 5: martes 19 de mayo (21:30)
Boca vs Cruzeiro
Fecha 6: jueves 28 de mayo (21:30)
Boca vs Universidad Católica
El sorteo de los octavos de final se realizará el 3 de junio, aunque esa instancia se disputará después del Mundial de Clubes, por lo que los playoffs comenzarán en agosto.
Las fechas previstas son:
El partido decisivo se jugaría en el Estadio Centenario de Montevideo.
Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen en el tercer puesto pasarán a disputar los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.
Desde octavos en adelante habrá cruces de ida y vuelta, sin la regla del gol de visitante, hasta definir a los finalistas que buscarán el título en la final única.
De esta manera, Boca inicia un nuevo desafío continental con el objetivo de volver a ser protagonista en la Libertadores y pelear por un título que no consigue desde 2007.