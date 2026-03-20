Yanina Iturre inauguró el período de sesiones 2026 con un fuerte eje en la modernización y la acción social

La intendente de Fernández explicó sus proyectos para este 2026 ante el Concejo Deliberante.

Hoy 23:37

En una jornada marcada por el balance de gestión y la proyección de un ambicioso plan de obras, la intendente de la ciudad de Fernández, Yanina Iturre, dejó formalmente inaugurado este viernes el período de sesiones ordinarias 2026. El evento, que tradicionalmente se realiza en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, fue trasladado al auditorio del Centro Cultural Sixto Palavecino para brindar mayor comodidad a la gran concurrencia de vecinos y autoridades presentes.

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La sesión especial fue presidida por la titular del cuerpo legislativo, Prof. Marta Santillán, y contó con la participación de los nueve ediles que integran el organismo. Entre los invitados especiales destacaron el Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Dr. Víctor Araujo; el titular del ERSAC, CPN Juan Domingo Roitman; y el Director de la Juventud provincial, César González, además de representantes de instituciones intermedias y funcionarios municipales.

Un balance con eje en la salud y la educación

Durante su discurso, Iturre destacó que el 2025 fue un año de concreciones históricas para la "Capital del Agro", mencionando la inauguración del nuevo edificio del Hospital Zonal Rudecindo Cazzaniga, la Escuela Primaria N° 1251 y el Polideportivo Municipal, obras realizadas con el apoyo del Gobierno Provincial.

En materia salarial, la intendente recordó la adhesión al incremento del 100% sobre el sueldo básico para empleados municipales y la continuidad de los bonos provinciales.

Asimismo, subrayó la importancia de las políticas de inclusión, detallando el sostenimiento de 10 comedores infantiles y el comedor de ancianos, todos financiados íntegramente con recursos municipales.

Proyecciones 2026:

Modernización y Obras Públicas

La jefa comunal dedicó un tramo importante de su alocución a las metas para el presente año, donde la transformación digital será protagonista:

Gestión Digital: Se desarrolla una web institucional, una aplicación móvil y un chatbot con inteligencia artificial para trámites y reclamos.

Modernización Catastral: Digitalización completa de fichas y vinculación con el sistema de rentas.

Infraestructura: Proyectó la construcción de más de 3.700 m² de pavimento articulado en el Barrio Las Américas y la continuidad de cordón cuneta y desagües en diversos sectores.

Espacios Verdes: Se anunció la remodelación integral de la Plaza Mitre, que incluirá pisos antigolpes y juegos integradores, además de una nueva Casa de Gobierno frente a dicho espacio.

"Gobernar no es solamente administrar recursos; es tomar decisiones con responsabilidad, con sensibilidad social y con una mirada estratégica puesta en el desarrollo", afirmó Iturre.

Compromiso financiero y político

Iturre enfatizó que, pese al contexto nacional de recesión, el municipio mantiene el equilibrio financiero.

También expresó su agradecimiento al actual gobernador Elias Suárez y al ex mandatario Gerardo Zamora por el constante acompañamiento en las obras que transformaron la ciudad.

Hacia el cierre, la intendente reafirmó su compromiso de mantener una administración ordenada hasta el fin de su gestión en octubre de este año, instando a la comunidad a seguir trabajando en equipo para sostener el crecimiento de Fernández.