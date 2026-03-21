Avioneta realizó un aterrizaje de emergencia y movilizó a personal de Gendarmería

Ocurrió en una localidad del departamento Banda. El piloto resultó ileso.

Hoy 07:19

Un extraño accidente aéreo en la localidad de Los Ardiles, departamento Banda, alertó a las fuerzas policiales cuando una avioneta realizó un aterrizaje forzoso en un campo rural y encendió las alertas ante la sospecha de un posible vuelo irregular.

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De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 16 en la estancia "La Justina" —ubicada a unos 70 kilómetros de Los Quiroga— pero recién cerca de las 23.30 pudo ser informado a la Policía debido, según dijeron los involucrados, a la falta de señal en la zona.

El primero en dar aviso fue Francisco (40), encargado del sector agrícola del establecimiento, quien llamó a los uniformados y explicó que estaba auxiliando al piloto que había caído a pocos metros del alambrado de la propiedad.

Según relató, tras lo ocurrido se comunicó con los propietarios del campo quienes le ordenaron dar inmediata intervención a la Policía. En paralelo, el arrendatario del predio también se contactó con las autoridades al ser informado del siniestro.

A partir de los llamados, personal policial se trasladó al lugar, constatando la presencia de una aeronave siniestrada. De acuerdo con las primeras averiguaciones, no se registraron víctimas de gravedad, el piloto presentaba lesiones leves producto del impacto, y fue identificado como Julián Javier Darío, oriundo de la provincia de Tucumán. Presentaba un traumatismo en la región frontal del cráneo. Éste contó a los uniformados que había adquirido la aeronave en Buenos Aires y se dirigía hacia la localidad de Las Cejas, cuando sufrió un inconveniente en pleno vuelo.

Según su testimonio, el incidente se produjo debido a que la aeronave se quedó sin combustible, lo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el campo. La avioneta en cuestión es una Cessna 188, modelo AGWAGON, serie LV-FNC, utilizada habitualmente para tareas rurales como fumigación y siembra aérea.

No obstante, ante la sospecha de que pudiera tratarse de una "nave narco" o vinculada a actividades ilícitas, el fiscal interviniente, Dr. Hugo Herrera, ordenó la inmediata participación de Gendarmería Nacional.

Allí los efectivos nacionales realizaron una exhaustiva inspección de la aeronave en busca de elementos sospechosos, descartando en principio la presencia de carga ilegal, aunque las pericias continúan.

Asimismo, el representante del Ministerio Público dispuso la intervención de personal de Criminalística para trabajar en el lugar del hecho, mientras que la aeronave quedó bajo custodia policial. También se confirmó que el piloto contaba con la documentación correspondiente al alquiler de la nave, lo que forma parte de la investigación en curso.

Finalmente, el fiscal ordenó dar intervención a la Comisión Nacional de Transporte para que lleve adelante una investigación administrativa que permita determinar con precisión las causas del aterrizaje forzoso. En tanto, se continúan recabando testimonios, incluyendo el del encargado del campo y los propietarios, mientras no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.