“Uno, dos y tres, otoño otra vez”: el CCB y un taller imperdible para los pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario dictará el próximo jueves 26 de marzo, el Taller “Uno, dos y tres... Otoño otra vez”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20:30 y en forma gratuita.

Hoy 09:21

La propuesta consiste en un taller literario, centrado en la experiencia creativa que propone la llegada del otoño. Se parte de la concepción del taller como espacio de exploración, juego y producción simbólica, donde la palabra se transforma en herramienta de expresión y construcción de sentido. El cambio de estación constituye un disparador significativo, ya que el otoño ofrece múltiples estímulos sensoriales —colores, sonidos, texturas— que favorecen la imaginación y la creación poética-literaria.

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El taller "Uno, dos y tres... Otoño otra vez" se orienta a propiciar una experiencia con el lenguaje entendida como práctica cultural, expresiva y colectiva. Se fundamenta en una mirada constructivista y socio-cultural del aprendizaje, en la que el conocimiento se construye a partir de la interacción, el intercambio y la participación activa. El juego con rimas, la creación de poesías colectivas, la escucha activa de cuentos.



La teatralización de los mismos permite que los niños exploren el lenguaje desde la creatividad, fortaleciendo la expresión oral, la escucha y la confianza en la propia palabra.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.