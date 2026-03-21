Final anunciado: Cinthia Fernández fue despedida de La Mañana con Moria

La polémica morocha fue desvinculada de La Mañana con Moria en medio de tensiones previas con María Fernanda Callejón y la propia conductora.

Hoy 09:42

Ángel de Brito lanzó una bomba en LAM (América TV) al confirmar que Cinthia Fernández fue despedida de La Mañana con Moria (El Trece). La noticia llega después de varios cruces de la panelista -primero con Moria Casán y después con María Fernanda Callejón- que habían generado un clima de tensión en el programa.

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"Acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria", anunció De Brito en vivo, y explicó: "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en el LAM anoche".

Mientras dialogaba con Ana Rosenfeld sobre el conflicto judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi, el conductor interrumpió para sumar otro motivo: "Me está llegando más información, me dicen que uno de los motivos fue el graph de LAM que decía, igual era un textual de Cintia: 'Es insostenible el clima laboral en el programa'. Dijeron: 'Bueno, es insostenible, un beso, te echamos'".

La producción del ciclo, a través de un mensaje leído por Pilar Smith, aclaró: "Fue una decisión en conjunto entre nosotros y el canal, porque venía muy desgastado y problemática su participación. Nos parece muy buena Cintia. Y ojalá podamos trabajar de nuevo con ella en otra situación. Pero hoy estaba muy crítico el tema. Ella lo dijo ayer en LAM. No es solo porque estuvo ahí en LAM sin avisarnos ayer. No fue solamente eso. Ya dejamos pasar varias situaciones, incluso cuando atacó a la misma Moria que la contrató ella. Ella es súper funcional y profesional. Es un tema de que en este programa ya pasaron muchas cosas con ella".

Por último, De Brito sumó un dato clave sobre cómo se manejó la decisión: "Esto se decidió al mediodía y a Moria se lo comunicaron a las 18. O sea, Moria se enteró ya con el pollo cocinado".