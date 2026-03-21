Buscan una familia para “Diente”, un perrito rescatado que logró recuperarse tras un grave cuadro de salud

Un grupo de rescatistas busca una familia para “Diente”, un perrito que fue encontrado en grave estado de salud en la zona de Upianita, departamento Silípica, y que hoy se encuentra recuperado y en condiciones de ser adoptado.

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Según relató Lorena Anchava, una de las personas que lo tiene bajo su cuidado, el animal apareció hace tres años en la feria del lugar y desde entonces merodeaba el predio. “Cada sábado, cuando escuchaba la música, se acercaba. Ya era parte del lugar”, contó.

Sin embargo, durante los últimos meses su estado empeoró notablemente. “Tenía una infección muy grande, una bichera muy importante. Pensábamos lo peor”, recordó la rescatista.

Gracias al trabajo conjunto de voluntarios, profesionales y organismos, el perro pudo ser asistido y recuperarse. Actualmente, se encuentra castrado, en buen estado de salud y con una cicatriz visible producto de la infección que afectó su hocico.

“Hoy está bien, totalmente recuperado. Es un animal muy noble, acostumbrado a convivir con gente, niños y otros animales”, destacaron.

Diente tiene entre 2 y 3 años y pasó gran parte de su vida en un entorno rural, donde desarrolló un carácter dócil y sociable. “Nunca ha tenido problemas de agresividad, ni con personas ni con otros animales”, aseguraron.

Los rescatistas explicaron que el objetivo es encontrarle un hogar definitivo, ya que el animal no puede continuar en situación de calle. “Necesita una familia que le dé cariño y un lugar donde estar”, indicaron.

Quienes estén interesados en adoptarlo o brindar más información pueden comunicarse a los teléfonos 385-763-721 o 385-4823-824.

Desde la organización también remarcaron la importancia de la tenencia responsable y pidieron colaboración para difundir el caso. “Como Diente, hay muchos animales que necesitan una oportunidad”, señalaron.