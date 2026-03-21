Guatemala le agradeció a la AFA pese a que se canceló el amistoso ante la Selección Argentina

El país centroamericano reconoció la “disposición” de la Asociación del Fútbol Argentino para organizar el duelo en La Bombonera, que fue suspendido por normativa de la FIFA.

Hoy 13:59

La posibilidad de que Selección Argentina de fútbol enfrente a Selección de fútbol de Guatemala en un amistoso internacional quedó descartada debido a una reglamentación de la FIFA.

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El partido había surgido como alternativa tras la cancelación de la Finalissima ante Selección de fútbol de España, pero finalmente no podrá concretarse.

Guatemala confirmó mediante un comunicado oficial que el encuentro no se disputará porque deberá jugar el 27 de marzo ante Selección de fútbol de Argelia en Génova, Italia.

Según la normativa vigente, una selección no puede disputar partidos en dos confederaciones distintas durante la misma ventana internacional, lo que imposibilitó el viaje a Sudamérica.

A pesar de la cancelación, la federación guatemalteca agradeció a la Asociación del Fútbol Argentino por la predisposición para organizar el encuentro y dejó abierta la posibilidad de concretarlo en el futuro.

El último antecedente

La última vez que Argentina y Guatemala se enfrentaron fue en un amistoso preparatorio para la Copa América 2024, con triunfo argentino por 4-1.

En ese partido, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso con dobletes de Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Los nuevos rivales de la Albiceleste

Tras este cambio de planes, la AFA confirmó que Argentina disputará dos amistosos en el estadio La Bombonera.

El 27 de marzo enfrentará a Mauritania, mientras que el 31 se medirá ante Selección de fútbol de Zambia, ambos compromisos en el marco de la próxima fecha FIFA.