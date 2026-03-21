Argentinos se quedó con el clásico ante Platense en La Paternal

El Bicho le ganó 1 a 0 al Calamar en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

22/03/2026

Argentinos Juniors se quedó con el clásico al vencer 1-0 a Platense en La Paternal, en un encuentro muy cerrado que recién se destrabó en los minutos finales.

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El primer tiempo fue intenso y con mucha fricción, típico de un duelo entre vecinos. El equipo local intentó asumir el protagonismo, pero le costó generar peligro más allá de un remate al palo de Alan Oroz y un intento de Gastón Verón Lescano desde afuera. Por su parte, el Calamar apostó al orden defensivo y al juego directo, logrando incomodar al rival.

En el complemento, el desarrollo se volvió aún más trabado. Platense ajustó en defensa y le quitó espacios a los creativos del Bicho, que nunca lograron encontrar fluidez. El partido cayó en ritmo y prácticamente no hubo situaciones claras.

Cuando el empate parecía sellado, llegó la jugada decisiva: una infracción sobre Ignacio Giaccone derivó en la intervención del VAR y posterior penal para el local. Lescano se hizo cargo y convirtió para el 1-0 final, desatando el festejo en La Paternal.

Con este triunfo, Argentinos corta la mala racha y suma tres puntos clave para acercarse a la zona de clasificación en la Zona B, mientras que Platense, pese a la derrota, sigue en la pelea por meterse entre los ocho mejores.