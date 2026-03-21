Emilia Mernes regresó a Instagram en medio de la tensión con otras artistas

Un simple like bastó para que sus seguidores vuelvan a ponerla en el centro de la escena.

Hoy 18:16

Luego de varios días sin actividad visible en redes sociales, Emilia Mernes reapareció de manera discreta y volvió a captar la atención de sus seguidores. La artista tuvo un gesto con Yami Safdie en Instagram que no pasó inadvertido y se interpretó como una señal de que continúa activa en el entorno digital, aunque con un perfil más bajo.

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El posteo de Safdie, en el que se la ve luciendo la camiseta de la selección de Paraguay, incluía el mensaje: “Rohayhu rohayhu rohayhuuuu, ya quiero volver Paraguay, ¡mañana el Lunario, iupiiii!”. La publicación superó los 15 mil “me gusta”, pero entre ellos se destacó especialmente el “like” de Mernes, que rápidamente generó repercusión entre los usuarios.

posteo

Este guiño hacia su colega cobra relevancia en medio del conflicto mediático que involucra a la cantante Tini Stoessel, y las versiones de distanciamiento con María Becerra. En ese contexto, muchos usuarios interpretaron la interacción como una forma de marcar presencia sin exponerse directamente.

Además, algunos fanáticos señalaron otro detalle: a diferencia de otros casos recientes, Safdie aún sigue a Mernes en Instagram.

Por ahora, Emilia no volvió a publicar contenido propio. Por ahora, prefiere mantener el bajo perfil mientras disfruta de su reciente escapada a Japón junto a su novio, Duki.