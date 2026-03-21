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Duras críticas de Alex Caniggia a Tini Stoessel en medio del escándalo

El mediático opinó sin filtro sobre su canción y desató debate entre los fans.

Hoy 19:44

En medio de la polémica que rodea a Tini Stoessel por haber dejado de seguir en redes a Emilia Mernes, Alex Caniggia sumó al conflicto desde un ángulo distinto. El mediático lanzó duras críticas a “Dos amantes”, el reciente lanzamiento de la “Triple T” junto a Ulises Bueno y Cacho Deicas, cuyo videoclip reúne a distintas figuras del espectáculo.

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Fiel a su estilo confrontativo y sin filtros, utilizó sus redes sociales para expresar su opinión. En una historia de Instagram con fondo negro, escribió: “¿Alguien más piensa que la canción de Tini es una m...? La verdad la música de hoy en día es cualquier cosa”.

Posteos Posteos

El hijo de Mariana Nannis también cuestionó la participación de algunas celebridades en el videoclip. En particular, se mostró sorprendido por la presencia de Lionel Messi y lanzó: “Lo que faltaba. Messi en el videoclip de Tini, mamita querida”.

Finalmente, Caniggia redobló la apuesta con otra frase polémica: “Está bien que salga Susana Giménez, Rodrigo De Paul, que es el novio cholulo, pero Messi déjense de j....”.

Alex Caniggia Alex Caniggia

Lejos de bajar el tono, el “Emperador” trasladó luego su descargo a su cuenta de X, donde volvió a cuestionar el tema y logró dividir aguas entre quienes respaldaron su postura y quienes salieron a defender a Tini Stoessel.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios relativizaron sus dichos: “Tomamos la opinión de quien viene, de un cualquiera sin ningún talento además de nunca despegarse de ser ‘hijo de’”. Mientras que otros coincidieron con él: “Jajajajaja le tengo que dar la razón a este fantasma. Mirá lo que lograste Tini”, “Muchos vieron el video por Messi” y “¡Ganaste una seguidora Alex!”.

TEMAS Tini Stoessel Alex Caniggia

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