Inter Miami se recuperó tras la eliminación: con gol de Messi y participación argentina venció a New York City

Las Garzas se impusieron por 3-2 en la MLS con tantos de la Pulga, el ex San Lorenzo Gonzalo Luján y Micael dos Santos, mientras que para el local marcaron los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Agustín Ojeda.

Hoy 16:25

Inter Miami dejó atrás la eliminación en la Concachampions y logró una valiosa victoria por 3 a 2 frente a New York City FC, en un partido donde volvió a ser determinante Lionel Messi, quien además alcanzó una nueva marca histórica en su carrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Javier Mascherano contó con goles de Messi, Gonzalo Luján y Micael dos Santos, mientras que para el conjunto local anotaron los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Agustín Ojeda.

Messi sigue haciendo historia

El capitán de la Selección Argentina volvió a ser protagonista al convertir uno de los tantos del equipo y alcanzar los 901 goles oficiales en su carrera profesional, ampliando aún más su impresionante legado en el fútbol mundial.

Presencia argentina en el marcador

El partido tuvo una fuerte presencia argentina, ya que además del gol de Messi y Luján para Inter Miami, también marcaron para New York City el ex San Lorenzo, Nicolás Fernández Mercau, y Agustín Ojeda, surgido de Racing Club.

Inter Miami se prende en la pelea

Con este triunfo, Inter Miami llegó a 10 puntos y se ubica en el tercer puesto de la Conferencia Este de la MLS.

New York City, pese a la derrota, también suma 10 unidades y se mantiene en la segunda posición, mientras que Nashville lidera la conferencia con 13 puntos.

De esta manera, el equipo de Mascherano logró una recuperación importante tras el golpe internacional y se mantiene en la pelea en el campeonato local.