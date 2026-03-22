Usó IA y ganó millones con un elaborado fraude musical

Utilizando este método, Smith generó más de ocho millones de dólares en regalías que, de otro modo, habrían correspondido a artistas y compositores legítimos.

Hoy 11:38

Un hombre del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, se declaró culpable de llevar a cabo un esquema de fraude musical basado en inteligencia artificial con el que ganó millones de dólares.

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De acuerdo con documentos judiciales, Michael Smith, de 54 años, admitió haber manipulado cifras de reproducciones mediante miles de cuentas falsas en plataformas como Amazon Music, Apple Music, Spotify y YouTube Music, utilizando canciones generadas por inteligencia artificial.

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10.000 cuentas bot

Según los fiscales, Smith operó junto a un cómplice y el director de una empresa de música basada en IA para obtener un amplio catálogo de pistas, que luego subió a servicios de 'streaming'. Posteriormente, empleó 'software' automatizado para dirigir cuentas bot, en ocasiones hasta 10.000 activas simultáneamente, que reproducían continuamente las canciones, generando miles de millones de escuchas entre 2017 y 2024 y evitando la detección mediante redes privadas virtuales.

Utilizando este método, Smith generó más de ocho millones de dólares en regalías que, de otro modo, habrían correspondido a artistas y compositores legítimos, según afirmaron los fiscales.

"Si bien las canciones y los oyentes eran falsos, los millones de dólares que Smith robó eran reales", afirmó Jay Clayton, fiscal del distrito sur de Nueva York. Las autoridades indicaron que el acusado podría enfrentar hasta cinco años de prisión, mientras que las plataformas prohíben este tipo de prácticas destinadas a inflar reproducciones de manera artificial.