Las Termas: dos menores terminaron hospitalizados tras un choque entre un auto y una moto

El siniestro vial se produjo este miércoles al mediodía en la intersección de Avenida Perón y calle Necochea. Los niños, de 6 y 8 años, viajaban junto a su padre en una motocicleta y fueron trasladados al CIS Termas para recibir atención médica.

Hoy 20:51

Dos niños de 6 y 8 años sufrieron lesiones y tuvieron que ser asistidos de urgencia luego de verse involucrados en un siniestro vial ocurrido este miércoles en Las Termas de Río Hondo. El hecho se registró en el barrio Sargento Cabral y provocó la rápida intervención de personal sanitario, que trasladó a los menores hacia un centro de salud para una evaluación médica.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio se produjo alrededor de las 13 en la intersección de Avenida Perón y Necochea. Por causas que son materia de investigación, un auto gris que circulaba por la avenida impactó contra una motocicleta de 110 c.c, cuando realizaba una maniobra para ingresar a la calle.

En el rodado menor se desplazaba un hombre de 40 años junto a sus dos hijos. A raíz de la colisión, los tres ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica, aunque fueron los niños quienes presentaban lesiones que motivaron su traslado al Centro Integral de Salud (CIS) Termas para recibir atención especializada.

Los menores fueron asistidos en primera instancia por personal del servicio de emergencias que acudió al lugar pocos minutos después del choque. Mientras tanto, se aguardaba un parte médico para determinar la gravedad de las heridas sufridas.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 40 y peritos de la División Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para establecer cómo se produjo el siniestro. Las actuaciones quedaron a cargo de la fiscalía de turno, desde donde se dispusieron las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.