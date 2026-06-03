Enzo Leguizamón asumió como nuevo concejal en el Honorable Concejo Deliberante de Los Juríes

El docente y trabajador del área de Prensa y Comunicación del municipio juró en reemplazo del fallecido concejal Hugo Villavicencio y expresó su compromiso de trabajar por el desarrollo de la comunidad.

Hoy 19:38

El Honorable Concejo Deliberante de Los Juríes llevó adelante el acto de asunción de Enzo Leguizamón, quien se incorporó formalmente al cuerpo legislativo para ocupar la banca que pertenecía al fallecido concejal Hugo Villavicencio.

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La ceremonia institucional se desarrolló en el recinto deliberativo y estuvo encabezada por la presidenta del cuerpo, Evangelina Schiel, quien tomó el juramento correspondiente al nuevo edil y le brindó la bienvenida en esta nueva etapa de su trayectoria pública.

Leguizamón, quien se desempeña como docente y también integra el área de Prensa y Comunicación del municipio, manifestó su satisfacción por asumir esta responsabilidad y destacó la importancia de trabajar en beneficio de los vecinos de la ciudad.

Durante sus primeras declaraciones como concejal, expresó que afronta este desafío con orgullo, compromiso y responsabilidad, al tiempo que señaló que buscará aportar su esfuerzo y dedicación al trabajo legislativo local.

Asimismo, destacó que se trata de su primera experiencia dentro del ámbito legislativo y remarcó que aprovechará esta oportunidad para continuar aprendiendo y contribuir al crecimiento de la comunidad desde su nueva función institucional.

En ese marco, también tuvo palabras de reconocimiento para Hugo Villavicencio, a quien definió como una persona humilde, comprometida y cercana a la comunidad. En ese sentido, aseguró que tomará su ejemplo de servicio y vocación como una guía para el desempeño de sus tareas dentro del Concejo.

La banca que ocupa Leguizamón corresponde al Frente Cívico y forma parte del espacio político que acompaña la gestión municipal, consolidando la continuidad del trabajo institucional y legislativo en beneficio de los vecinos de Los Juríes.