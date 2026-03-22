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Robo a plena luz del día en Villa Balnearia: se llevó una moto y quedó filmado

El hecho se produjo alrededor de las 7 en un domicilio ubicado sobre colectora de Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1204.

Hoy 13:06

Un audaz robo de motovehículo ocurrió en la mañana de este domingo 22 de marzo en el barrio Villa Balnearia, donde un delincuente actuó con total impunidad y quedó registrado por cámaras de seguridad.

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El hecho se produjo alrededor de las 7 en un domicilio ubicado sobre colectora de Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1204.

La damnificada fue identificada como Adriana del Carmen Sánchez, de 47 años, quien denunció la sustracción de su motocicleta.

El robo y la huida

Según consta en la denuncia, el autor —un masculino que vestía remera blanca, bermuda blanca y zapatillas del mismo color— ingresó al domicilio y se llevó una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, de color negro, en buen estado de conservación.

El rodado presenta características particulares que podrían facilitar su identificación: plásticos traseros sueltos en la zona de la luz, soporte de patente de color blanco y un ruido perceptible en el sector del escape.

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Quedó filmado y ya lo tendrían identificado

El accionar del delincuente fue captado por cámaras de seguridad, material que será clave para avanzar en la investigación.

De acuerdo a los primeros datos, el sospechoso sería un sujeto vinculado al entorno de la zona, lo que ya orienta las tareas investigativas.

El hecho es investigado por personal de la Comisaría Comunitaria N°57, con intervención del fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso las medidas de rigor para dar con el autor y recuperar el rodado sustraído.

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