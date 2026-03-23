Marvel reordena su calendario: estrenos, retrasos y misterios en el futuro del UCM

Disney confirmó cambios importantes en las fechas del Universo Cinematográfico de Marvel: hay retrasos, cancelaciones y nuevos estrenos hasta 2029, aunque varios proyectos aún permanecen en secreto.

Hoy 07:02

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) comienza a tomar forma, pero no sin ajustes. Disney anunció una actualización en su calendario de estrenos que incluye tanto retrasos como nuevas fechas, generando expectativa entre los fanáticos.

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Por un lado, una película prevista originalmente para el 18 de febrero de 2028 fue reprogramada para el 28 de julio de ese mismo año, lo que implica un cambio estratégico dentro de la planificación del estudio. Sin embargo, no todas son buenas noticias: otro proyecto que iba a estrenarse el 10 de noviembre de 2028 fue directamente eliminado del calendario, aumentando la incertidumbre sobre su futuro.

En contrapartida, Marvel ya tiene aseguradas dos nuevas fechas de estreno para 2029: el 4 de mayo y el 13 de julio, aunque todavía no se conocen los títulos de estas producciones. Esto abre la puerta a múltiples especulaciones dentro del fandom.

Entre las posibilidades más fuertes, se mencionan proyectos como Black Panther 3, Blade y una nueva película de X-Men dirigida por Jake Schreier, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales. También suenan otras alternativas como secuelas de The Fantastic Four: First Steps y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, además de proyectos largamente esperados como Armor Wars o historias vinculadas a los Young Avengers.

En este contexto, todo indica que Marvel está reservando sus cartas más importantes para después de los próximos grandes eventos del UCM. Películas como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars prometen marcar un antes y un después en la franquicia.

Dirigidas por Joe y Anthony Russo, Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, mientras que Avengers: Secret Wars se estrenará el 17 de diciembre de 2027, funcionando como piezas clave para redefinir el rumbo del universo.

Además, para este año también está previsto el estreno de Spider-Man: Brand New Day, otro de los títulos que genera gran expectativa entre los seguidores.

Así, Marvel sigue construyendo su futuro con cautela, entre cambios de agenda y proyectos aún en las sombras, manteniendo el suspenso sobre lo que vendrá después de su próxima gran saga.