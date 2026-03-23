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Presti se reúne este lunes con el subsecretario de Guerra de EE.UU. para negociar la compra de helicópteros Black Hawk

El ministro de Defensa mantendrá un encuentro en el Pentágono para avanzar en la adquisición de aeronaves y fortalecer la seguridad nacional.

Hoy 08:28

El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, mantendrá este lunes en el Pentágono una reunión con el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Humire, con el objetivo de avanzar en la compra de helicópteros Black Hawk para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

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Según trascendió, la cartera cuenta con una partida de 10 millones de dólares en el Presupuesto 2025 destinada a la adquisición de estas aeronaves, y la intención oficial es que al menos cuatro unidades lleguen al país antes de fin de año.

Durante el encuentro también se abordará la situación en Medio Oriente y se analizarán posibles acuerdos en materia tecnológica. En ese sentido, Presti planteará la disposición de Argentina para incorporar equipamiento que permita mejorar la defensa frente a eventuales ciberataques.

En el marco de su agenda internacional, el funcionario además mantendrá reuniones con el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, y con Alberto Fohrig, designado como enlace para Haití por el secretario general del organismo, Albert Ramdin.

De esta manera, el Gobierno busca avanzar en una estrategia integral que combine la modernización del equipamiento militar con el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad.

TEMAS Fuerzas Armadas Carlos Presti

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