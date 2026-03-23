El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que postergará las ofensivas contra las plantas energéticas iraníes.

Hoy 08:44

Donald Trump anunció que mantuvo "conversaciones muy positivas" con Irán y suspendió los ataques durante cinco días.

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El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que postergará las ofensivas contra las plantas energéticas iraníes. El mandatario indicó que avanzó en las negociaciones para lograr una resolución del conflicto en Medio Oriente.

La amenaza iraní que preocupó al mundo entero

Irán amenazó con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos, que a su vez advirtió que analiza una posible invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero del país asiático.

El Consejo de Defensa iraní advirtió que "cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa".

El órgano aseguró que si se llegase a ese extremo "todo el golfo Pérsico pasaría durante largos periodos a una situación similar a la del estrecho de Ormuz, todo el Golfo quedaría prácticamente bloqueado". En esas circunstancias el paso por el estrecho de Ormuz para "países no hostiles" será coordinado por Irán. El Consejo destacó que en ese caso toda la responsabilidad sería del "agresor", en referencia a Estados Unidos.

La advertencia se produjo después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtiese que todas las opciones, entre ellas el envío de tropas para asegurar la isla de Jarg, que tiene la mayor terminal de exportación de crudo de la república islámica, están sobre la mesa.

Por este estratégico paso circula transita el 20% de las exportaciones globales de crudo, que cayó enormemente desde el inicio de la guerra por los ataques iraníes, lo que disparó los precios del petróleo.