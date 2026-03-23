Fue a comprar con su padre, se derrumbó el techo y terminó herida

El hecho ocurrió en un comercio del barrio Huaico Hondo. La víctima, de 15 años, fue asistida y luego derivada a un centro de salud.

Hoy 08:54

Un preocupante incidente se registró en un supermercado del barrio Huaico Hondo, donde una adolescente de 15 años resultó con diversas lesiones tras la caída de parte del techo del local mientras realizaba compras junto a su padre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio tuvo lugar el pasado viernes, alrededor de las 10.30, en un comercio ubicado en la intersección de Oncativo y Santiago Herrera. En esas circunstancias, un trabajador que se encontraba en un sector superior cayó repentinamente luego de que cediera una estructura de durlock, impactando junto con los restos del cielorraso sobre la menor.

El derrumbe incluyó fragmentos de la estructura y elementos metálicos que provocaron que la joven quedara atrapada momentáneamente en el suelo, generando una escena de tensión entre clientes y empleados. Su padre y personal del lugar actuaron con rapidez para remover los escombros y asistirla.

Posteriormente, la víctima fue trasladada en ambulancia a al Hospital Regional, donde recibió atención médica y se le practicaron estudios de control. En una primera evaluación, los profesionales descartaron lesiones de gravedad, por lo que fue dada de alta con indicaciones de reposo.

No obstante, con el paso de los días, la adolescente continuó con molestias en la zona del cuello y el hombro izquierdo, lo que motivó una nueva consulta en un centro de salud privado. Según trascendió, los gastos fueron cubiertos por responsables del comercio.

Por otra parte, la madre de la menor radicó la denuncia correspondiente y cuestionó la asistencia inicial brindada en el lugar. Además, indicó que registró en video el momento posterior al accidente cuando regresó al local para obtener más información.

La fiscal interviniente tomó conocimiento del caso y se encuentra analizando las circunstancias en las que se produjo el derrumbe.