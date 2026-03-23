Elon Musk avanza en la fabricación de chips en SpaceX y Tesla

Anunció planes para un proyecto de fabricación de chips entre Tesla y SpaceX, buscando satisfacer la demanda de sus necesidades tecnológicas. La iniciativa se denomina "Terafab" y se desarrollará en Austin, Texas.

Hoy 09:11

Elon Musk presentó recientemente planes ambiciosos para una colaboración en la fabricación de chips entre Tesla y SpaceX. Durante un evento en Austin, Texas, Musk compartió detalles sobre lo que ha denominado el "Terafab", una instalación que se construirá cerca de la sede y la gigafábrica de Tesla.

Según un informe de Bloomberg, Musk justificó este proyecto por la lentitud de los fabricantes de semiconductores en satisfacer las necesidades de chips para las tecnologías de inteligencia artificial y robótica de sus empresas. "O construimos el Terafab o no tendremos los chips, y necesitamos los chips, así que construimos el Terafab", explicó Musk.

El objetivo del proyecto es producir chips que puedan ofrecer entre 100 y 200 gigavatios de potencia computacional por año en la Tierra, además de un teravatio en el espacio. Sin embargo, Musk no proporcionó un cronograma específico para la realización de estos planes.

A pesar de su experiencia en tecnología, Musk no tiene un historial en la fabricación de semiconductores. De hecho, como se ha señalado, ha tenido antecedentes de prometer en exceso en relación a los objetivos y plazos que establece.