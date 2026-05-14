Belinda y Los Ángeles Azules presentan la cumbia pop del Mundial 2026

La canción 'Por Ella', interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules, se posiciona como el posible himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fusionando cumbia y pop con la esencia mexicana.

Hoy 05:34

La música y el fútbol se unen nuevamente en un escenario global con el lanzamiento de “Por Ella”, el segundo sencillo oficial del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta canción, ya disponible en diversas plataformas digitales, busca convertirse en uno de los himnos que acompañen la fiesta deportiva más importante del mundo.

La estrella pop Belinda se une a la icónica agrupación Los Ángeles Azules, creando una fusión que combina los sonidos del pop contemporáneo con la tradicional cumbia mexicana.

Este enfoque musical pretende resaltar la identidad cultural de México, que será uno de los países anfitriones del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

La producción ejecutiva de la canción estuvo a cargo del reconocido productor puertorriqueño Tainy, mientras que la composición incluye la participación de destacados autores como Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía, y la propia Belinda.

“Por Ella” busca transmitir la emoción de los estadios durante un Mundial, con frases como “que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie”, con el objetivo de conectar con los aficionados y convertirse en una pieza esencial en las celebraciones futboleras.

Con este lanzamiento, la FIFA continúa preparando el ambiente para el Mundial de 2026, cuya banda sonora promete incluir una amplia diversidad de ritmos y artistas, mientras la cuenta regresiva ya ha comenzado.