Irán reaccionó al anuncio de Trump y aseguró que frenó los ataques por presión

La embajada de Irán en Kabul celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes y atribuye la medida a la firme advertencia de Teherán, en un contexto de máxima tensión regional marcado por amenazas cruzadas y una incipiente apertura diplomática.

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La representación diplomática iraní en Afganistán reaccionó con rapidez al anuncio de Washington y destacó que la medida es consecuencia directa de la presión ejercida por la República Islámica.

“Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán”, aseguró la embajada en un mensaje difundido este lunes en X. En la misma línea, agregó: “Después de que la República Islámica amenazara con atacar la infraestructura energética de toda la región en caso de un ataque estadounidense contra la infraestructura energética iraní, Trump dio marcha atrás y dijo que había ordenado el aplazamiento del ataque”, dice el mensaje oficial.

El pronunciamiento refuerza la postura iraní de que cualquier ofensiva sobre su territorio tendría consecuencias regionales, en especial sobre instalaciones energéticas clave.