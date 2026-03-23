Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 MAR 2026 | 18º
X
Somos Deporte

Huracán y Barracas Central quedaron a mano en Parque Patricios

El Globo y el Guapo empataron sin goles por la fecha 12 del Torneo Apertura.

23/03/2026

Huracán y Barracas Central empataron 0-0 en un encuentro con pocas situaciones de gol y muchas discusiones, en el marco de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un duelo que tuvo al árbitro Facundo Tello y al VAR como grandes protagonistas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El resultado dejó al Globo sin la posibilidad de meterse en zona de clasificación, mientras que el Guapo logró mantenerse, al menos por ahora, dentro de los puestos de playoffs.

Un partido con poco juego y mucho roce

El encuentro fue muy trabado, con mucho contacto físico y escasas situaciones claras frente a los arcos. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el desarrollo fue parejo, aunque sin demasiada claridad en los últimos metros.

La emoción llegó más por las decisiones arbitrales que por el juego en sí.

La jugada más discutida se dio a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando todo Huracán reclamó una mano dentro del área de Barracas Central.

Sin embargo, ni Facundo Tello ni el VAR consideraron que la acción fuera sancionable.

En el tramo final, Erik Ramírez había convertido para Huracán, pero el tanto fue correctamente anulado por posición adelantada, lo que terminó de sellar un empate sin goles.

De esta manera, Huracán dejó pasar una buena oportunidad de meterse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que Barracas Central sumó un punto que, por ahora, lo mantiene en la pelea por la clasificación.

 
TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Huracán Club Atlético Barracas Central

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave: un niño de 3 años cayó del segundo piso del área de Pediatría del CIS Termas y fue derivado de urgencia
  2. 2. Rocío Marengo reveló que usa la inteligencia artificial como terapia y generó debate en la mesa de Juana Viale
  3. 3. La Municipalidad cumplió con la recolección de residuos durante la jornada del lunes no laborable
  4. 4. Estados Unidos mantiene los bombardeos sobre Irán pese a las negociaciones anunciadas por Trump
  5. 5. El Gobierno difundió un adelanto del video sobre la "historia completa" del 24 de marzo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT