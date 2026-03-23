Huracán y Barracas Central quedaron a mano en Parque Patricios

El Globo y el Guapo empataron sin goles por la fecha 12 del Torneo Apertura.

23/03/2026

Huracán y Barracas Central empataron 0-0 en un encuentro con pocas situaciones de gol y muchas discusiones, en el marco de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un duelo que tuvo al árbitro Facundo Tello y al VAR como grandes protagonistas.

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El resultado dejó al Globo sin la posibilidad de meterse en zona de clasificación, mientras que el Guapo logró mantenerse, al menos por ahora, dentro de los puestos de playoffs.

Un partido con poco juego y mucho roce

El encuentro fue muy trabado, con mucho contacto físico y escasas situaciones claras frente a los arcos. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el desarrollo fue parejo, aunque sin demasiada claridad en los últimos metros.

La emoción llegó más por las decisiones arbitrales que por el juego en sí.

La jugada más discutida se dio a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando todo Huracán reclamó una mano dentro del área de Barracas Central.

Sin embargo, ni Facundo Tello ni el VAR consideraron que la acción fuera sancionable.

En el tramo final, Erik Ramírez había convertido para Huracán, pero el tanto fue correctamente anulado por posición adelantada, lo que terminó de sellar un empate sin goles.

De esta manera, Huracán dejó pasar una buena oportunidad de meterse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que Barracas Central sumó un punto que, por ahora, lo mantiene en la pelea por la clasificación.