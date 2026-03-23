Jornada gris e inestable en La Banda: así estará el tiempo este lunes 23 de marzo de 2026

Hoy, los bandeños enfrentarán una jornada marcada por lluvias y temperaturas agradables. El pronóstico indica que las lluvias continuarán durante los próximos días.

Hoy 08:25

La Banda se despierta hoy con una llovizna persistente que acompaña a los bandeños desde la mañana. La temperatura actual se sitúa en 20.3 °C, con una sensación térmica similar debido a la alta humedad del 94% que se registra en el ambiente. El viento sopla desde el sur a 23 km/h, lo que añade una sensación de frescura a la jornada.

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Para el día de hoy, se espera que las precipitaciones sean moderadas a intervalos, con un rango de temperaturas que oscilará entre 17 °C de mínima y 23.9 °C de máxima. Los bandeños deberán estar preparados para una tarde que podría verse afectada por la lluvia intermitente, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A partir de mañana, el clima en La Banda dará un giro notable. Se anticipa un día soleado, con temperaturas que comenzarán en 14.7 °C y alcanzarán los 26.8 °C por la tarde. Esta mejora en las condiciones permitirá que los bandeños disfruten de un respiro tras la lluvia de hoy.

El miércoles también promete ser un día soleado, con mínimas de 15.5 °C y máximas de 26.2 °C. Las condiciones climáticas estables continuarán, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares, tras el paso de la lluvia.

En resumen, hoy los bandeños enfrentarán lluvias moderadas con temperaturas entre 17 °C y 23.9 °C. Mientras que el pronóstico para mañana y el miércoles indica días soleados, perfectos para disfrutar del aire libre con temperaturas que oscilarán entre 14.7 °C y 26.8 °C mañana, y entre 15.5 °C y 26.2 °C el miércoles.