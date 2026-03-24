El tiempo para este lunes 23 de marzo en Santiago del Estero: anuncian un martes templado y con cielo algo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas agradables, mientras que el miércoles se mantendrán condiciones similares.
Este martes 24 de marzo se presentará con condiciones estables en Santiago del Estero, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 25°C, en una jornada que tendrá cielo algo nublado durante todo el día y sin probabilidades de precipitaciones.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El clima se mantendrá dentro de un rango templado, ideal para actividades al aire libre, sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.
En tanto, para el miércoles, el pronóstico extendido anticipa una leve suba en la temperatura mínima, que será de 16°C, mientras que la máxima se mantendrá en 25°C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y no se esperan lluvias, por lo que continuará la estabilidad climática en la provincia.
De esta manera, la semana avanza con tiempo moderado y sin fenómenos significativos, marcando un cierre de marzo con características otoñales en la región.