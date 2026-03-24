“La casa me comió”: Gran Hermano, Generación Dorada, tiene un nuevo eliminado

Un nuevo participante dejó el certamen por decisión del público. Ahora, quedan 23 concursantes en competencia. Andrea del Boca regresó al juego.
El lunes 23 de marzo se realizó una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), que inició con el regreso de Andrea del Boca, que recibió el alta médico, a la competencia y terminó con la salida de un participante de la casa por votación del público (fue jornada de voto positivo).
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Todo comenzó con siete jugadores en placa: Kennys Palacios, Juani Car, Lola Tomaszeusky, Luana Fernández, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Franco Zunino.
El primero en bajar de placa fue Nazareno. Y luego Juani Car, Martín, Luana y Zunino.
Hasta que finalmente la definición quedó entre Kennys y Lola.
Finalmente, por decisión del público, Kennys Palacios fue eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.
El asistente y amigo de Wanda Nara tomó bien la noticia, pero si se mostró muy emocionado al despedirse de sus compañeros.
"¡Gracias, de verdad!", gritó Kennys antes de dejar la casa de GH.
Después de dejar la casa de GH, Kennys estuvo en el stream de Telefe con Del Moro, donde analizó su salida.
"La casa me comió. El primer día ya hubo quilombos, grupos... La casa se puso tensa rápido. Eso es muy diferente a verlo desde afuera. Las emociones se multiplican, todo te irrita, te molesta... Yo estuve en muchos quilombos, pero mi vida personal es muy tranquila. Nadie conoce a mi novio, a mi familia... Yo siempre traté de evitar que los quilombos ajenos me afecten, y acá no podía", señaló y reconoció que durante su estadía en GH estuvo "perdido".
"La casa me comió y no supe cómo reaccionar", reiteró, con autocrítica.
Consultado por su amiga Wanda, quien públicamente no hizo campaña por él en el juego, destacó: "No me interesa si me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré yo. Uno no tiene por qué obligar a nadie a que me acompañe".
¿Quiénes sigue en Gran Hermano: Generación Dorada?
Con la eliminación de Kennys, 23 participantes siguen en competencia en el reality conducido por Santiago del Moro.
Ellos son: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina "Titi" Tcherkaski, Yisela "Yipio" Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, La Maciel y Franco Poggio.
Ya habían sido eliminados Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña (expulsada), Carlota Bigliani (reemplazó a Divina Gloria) y Nicolás "Nick" Sícaro.