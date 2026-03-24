Comienza en Brasil el juicio contra la santiagueña Agostina Páez por presunta injuria racial

Su abogada espera una pena reducida que pueda cumplir en la Argentina. Declararán los empleados del bar y las amigas de la acusada.

Hoy 06:29

Este martes se inicia en Brasil el proceso judicial contra Agostina Páez, acusada por la Fiscalía de tres hechos de injuria racial. La audiencia será a las 15.45 (hora argentina) en el Juzgado N° 17 de Río de Janeiro, sin diferencia horaria.

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La abogada Carla Junqueira explicó que existen condiciones legales para que la joven continúe el proceso desde Argentina. Esto podría darse tanto ante una eventual condena reducida como durante la etapa de investigación.

“Es difícil generar expectativas porque uno nunca sabe qué puede pasar por la cabeza de un juez, pero desde el punto de vista técnico jurídico, las condiciones están dadas”, afirmó.

El principal objetivo de la defensa es que Agostina pueda regresar a Santiago del Estero y, en caso de condena, cumplirla en el país.

“El derecho nos asiste. Esperamos una decisión positiva, aunque sea una pena reducida que le permita regresar a la Argentina”, sostuvo Junqueira.

Sobre la acusación, la abogada cuestionó la postura de la Fiscalía, que considera tres hechos distintos.

“Nosotros entendemos que no son tres, sino uno”, señaló, y adelantó que la defensa buscará replantear esa calificación durante las audiencias.

Junqueira indicó que los tiempos del proceso dependerán de las querellas y las indagatorias, lo que puede influir en la decisión del tribunal.

“Pedimos que sea trasladada a Argentina para cumplir la condena y esperamos resolver todo lo antes posible, aunque es difícil preverlo”, agregó.

También transmitió el mensaje de la joven, quien agradeció el apoyo de argentinos y santiagueños recibido en los últimos días.

El abogado Sebastián Robles confirmó que la audiencia de este martes será clave para el avance de la causa. El juez podrá resolver o postergar la definición, según lo que surja en la jornada.

“Es una audiencia donde primero declaran las víctimas, luego los testigos y al final Agostina”, explicó.

Durante la audiencia habrá testigos de la Fiscalía y de la defensa, en un contexto marcado por versiones contrapuestas.

“Hay dos versiones contradictorias de los hechos”, indicó Robles, en referencia a lo ocurrido en el bar donde se originó la denuncia.

Por parte de la defensa declararán dos amigas de Páez y una persona que estaba en el lugar, con el objetivo de aportar otra mirada sobre el hecho.

Además, se confirmó que Agostina Páez declarará al final de la jornada, en una instancia decisiva para su situación judicial.