El gobernador Elías Suárez será parte del acto en el CCB por el Día de la Memoria

Bajo el lema "Santiago es memoria", se busca reflexionar y rendir homenaje a víctimas de la última dictadura.

Hoy 07:25

La Secretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero, a través de la Dirección Provincial de Memorias, Etnias y Violencia Institucional, invitó a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se realizará este martes a las 10 horas en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario, evento en el que está prevista la asistencia del gobernador, Elías Suárez.

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Este año, bajo el lema "Santiago es memoria", se busca reflexionar y rendir homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, al tiempo que se reafirma el compromiso permanente de la sociedad con la defensa de la democracia, los Derechos Humanos y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

En tanto, el Instituto Espacio de la Memoria dio a conocer las actividades que se realizarán con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del último golpe militar en Argentina.

Este martes se realizará una marcha bajo las consignas "La cárcel es el único lugar para un genocida, unidad contra la ultraderecha" y "La memoria enseña, la verdad se construye la justicia se milita". Partirá desde Plaza Libertad a las 18.