Messi ya está en el país y se suma a la Selección para los amistosos previos al Mundial 2026

El capitán argentino arribó desde Estados Unidos y se integrará al plantel en Ezeiza. La doble fecha FIFA será clave para que Lionel Scaloni defina la lista definitiva.

Hoy 08:10

Lionel Messi ya está en la Argentina. El capitán de la Selección llegó este martes por la mañana y se sumará a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, con la mira puesta en los amistosos ante Mauritania y Zambia, los últimos compromisos en el país antes del Mundial 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rosarino aterrizó a las 6:45 en el Aeropuerto de Ezeiza procedente de Estados Unidos y por la tarde se pondrá a disposición de Lionel Scaloni. El equipo trabajará desde las 17 a puertas cerradas, en la antesala del partido del viernes en La Bombonera.

Messi llega en un gran momento personal, luego de alcanzar los 900 goles en su carrera y de convertir recientemente en la victoria de Inter Miami CF frente a New York City por la Major League Soccer.

La Selección enfrentará a Mauritania el viernes desde las 20:15 en el estadio de Boca, mientras que el martes 31 de marzo volverá a jugar allí ante Zambia. Ambos encuentros marcarán la despedida del equipo en suelo argentino antes del inicio de la Copa del Mundo.

Más allá del regreso del capitán, la atención estará puesta en las decisiones del cuerpo técnico. Esta doble fecha será determinante para definir la lista de 26 jugadores, con varios puestos aún en disputa.

En el arco, Juan Musso y Walter Benítez pelean por el tercer lugar detrás de Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. En defensa, la lucha se centra entre Marcos Senesi y Facundo Medina, mientras que también hay competencia en el lateral izquierdo.

El mediocampo y el ataque tampoco están definidos. Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni disputan un lugar entre los convocados, mientras que en la delantera el tercer centrodelantero saldrá entre José Manuel López y Joaquín Panichelli.

Con Messi como emblema, la Selección entra en la recta final de preparación. Los próximos días serán decisivos para terminar de armar el plantel que buscará defender el título.