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“Es una fecha para buscar una sociedad más democrática, justa y solidaria”

A 50 años del golpe de estado de 1976, Rocío Carreras, integrante del organismo de Derechos Humanos Hijos, habló con Radio Panorama y se refirió a la importancia de un momento que marcó a los argentinos. “No debe ocurrir nunca más”, aseguró.

Hoy 09:27

El 24 de marzo de 1976, los militares tomaron el poder en Argentina y se mantuvieron allí hasta el año 1983, cuando regresó la democracia de manos de Raúl Alfonsín.

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Este martes se cumplen 50 años del inicio de una dictadura violenta, marcada por la detención, la tortura y desaparición de miles y miles de personas.

Incluso, muchas mujeres dieron a luz en centros clandestinos de detención y fueron despojadas de sus bebés, muchos de los cuales fueron dados en adopción, a familias vinculadas con las fuerzas armadas o de seguridad.

“Hace varios años que se intenta utilizar esta fecha para seguir alimentando fragmentaciones y generar diferencias y rencores (…) Es una fecha para buscar una sociedad más democrática, justa y solidaria”, remarcó Rocío Carreras, miembro de la organización Hijos.

En diálogo con Radio Panorama, Carreras dijo que es importante “trabajar la toleracia hacia el otro”, y reclamó acceso a la historia completa de un momento oscuro de Argentina. “Queremos que nos digan dónde están los cuerpos de nuestros padres, madre y familiares”, sentenció.

Invitación a la marcha
Sobre el final de su contacto con Radio Panorama, Carreras invitó a los santiagueños a ser parte de la marcha que esta tarde partirá desde plaza Libertad hacia plaza del Maestro, ubicada en la esquina de Balcarce y avenida Belgrano.

La concentración está prevista para las 18 horas y desde allí las organizaciones de derechos humanos y asistentes se desplazarán hasta Belgrano y Balcarce.

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