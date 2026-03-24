Sigue abierto y con los mismos empleados: así está hoy el bar donde denunciaron a Agostina Páez

El bar donde fue denunciada por injuria racial la abogada santiagueña Agostina Páez continúa funcionando con normalidad en Ipanema (Río de Janeiro), y nunca cerró sus puertas tras el episodio ocurrido en enero.

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Según informó el diario Clarín, que estuvo presente en el lugar, el local —ubicado sobre la calle Vinícius de Moraes al 100, a pocas cuadras de la playa— mantiene su actividad habitual, con clientes tanto en el interior como en las mesas externas.

De acuerdo a ese medio, los mismos empleados que protagonizaron el episodio y realizaron la denuncia siguen trabajando en el bar. Uno de ellos confirmó que es uno de los denunciantes y que deberá presentarse a declarar en la audiencia judicial prevista para este martes.

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Por el momento, los trabajadores evitaron brindar detalles sobre lo sucedido, ya que existe una causa en trámite y, según indicaron, tienen instrucciones de no hacer declaraciones públicas.

A casi tres meses del hecho, el clima en el lugar es de aparente normalidad, aunque con cierta tensión por la presencia de periodistas en la zona. Mientras tanto, los televisores continúan transmitiendo eventos deportivos y la actividad comercial no se detiene.

En cuanto al público, empleados del bar señalaron que los turistas argentinos siguen asistiendo, aunque algunos lo hacen con mayor cautela tras la repercusión del caso.

La causa judicial contra Páez, que se desarrolla en Brasil, podría derivar en distintos escenarios: desde una absolución hasta una condena de entre 2 y 15 años de prisión, dependiendo de la evaluación del juez sobre las tres denuncias en su contra.

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Sin embargo, su abogado defensor, Sebastián Robles, aclaró a Noticiero 7 que “no es así que se va a aplicar una pena de 15 años, estamos hablando de una escala penal de 2 a 5 años”.

En caso de recibir una pena de cuatro años o más, la joven podría quedar detenida. La audiencia de este martes será clave para definir cómo continúa el proceso.