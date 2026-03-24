“Hay un desapego tremendo por la verdad y se intenta negar la historia”

A 50 años del golpe, Luis Horacio Santucho advirtió sobre discursos que relativizan el terrorismo de Estado y llamó a debatir en democracia con memoria, verdad y justicia.

Hoy 14:06

En el marco de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, el referente de derechos humanos Luis Horacio Santucho dialogó con Radio Panorama y dejó una serie de definiciones sobre el pasado reciente, el presente político y la necesidad de sostener la memoria colectiva.

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Santucho planteó que existe un intento de instalar una mirada que responsabiliza exclusivamente a las organizaciones armadas por la violencia política en la Argentina. “Se está elaborando un discurso donde aparecen como responsables, pero es importante decir que los males del país comienzan mucho antes, con el golpe de 1930”, sostuvo, al ubicar el origen de la inestabilidad institucional en una larga secuencia de interrupciones democráticas.

En esa línea, explicó que durante décadas la juventud no encontró canales para expresarse políticamente. “Hubo una generación brillante que no pudo canalizar sus ideas en democracia y, en ese contexto, algunos optaron por la vía armada. No fueron los responsables de la violencia, sino parte de una historia más compleja”, afirmó.

El abogado también alertó sobre el clima actual y el crecimiento de discursos de odio. “Hoy vemos apologías de la violencia en redes sociales, mensajes que llaman a atacar a determinados sectores. Eso forma parte de una degradación del debate público”, señaló.

Respecto a las discusiones impulsadas desde el ámbito político, cuestionó los intentos de relativizar lo ocurrido durante la última dictadura. “No solo se intenta negar, sino que en algunos casos se busca reivindicar ese accionar. La verdad está en los juicios de lesa humanidad, donde hubo condenas pero también absoluciones, lo que demuestra que la Justicia actuó con pruebas”, remarcó.

Santucho defendió la importancia de sostener el proceso de memoria, verdad y justicia y rechazó lo que consideró un intento de “pulverizar la historia”. En ese sentido, recordó que existen pruebas contundentes sobre los crímenes cometidos. “Los vuelos de la muerte fueron reconocidos por los propios responsables. No hay dos versiones, hay una verdad histórica”, enfatizó.

Consultado sobre el debate en torno a las cifras de desaparecidos, consideró que se trata de una discusión estéril, aunque inevitable frente a los cuestionamientos actuales. “Muchos cuerpos nunca podrán recuperarse, y eso explica por qué seguimos hablando de determinadas cifras”, indicó.

El referente también subrayó la importancia de discutir el pasado en un marco democrático. “Estamos hablando de hechos de hace 50 años. Hay que debatirlos, pero en democracia. Si no buscamos la verdad, la perdemos, y con ella perdemos la posibilidad de comprender nuestra historia”, afirmó.

Finalmente, destacó el valor del sistema democrático como herramienta para construir una sociedad más justa. “La democracia, con todas sus dificultades, es el camino que elegimos hace más de 40 años. Hay que fortalecerla todos los días”, concluyó.