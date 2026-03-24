Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a ocho terroristas, destruyeron un arsenal y tomaron control del sur del Líbano

Las autoridades militares confirmaron que varias incursiones recientes han tenido como objetivo posiciones armadas, almacenes y cruces estratégicos utilizados por grupos hostiles, con la finalidad de reforzar el control sobre la zona fronteriza.

Hoy 17:29

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a ocho combatientes y destruyeron un arsenal en una operación de la unidad Golani en el sur del Líbano, como parte de las acciones para ampliar la zona de seguridad avanzada en la frontera norte, informó el ejército israelí este martes. La intervención incluyó la localización y destrucción de un pozo subterráneo utilizado por los milicianos, donde se hallaron decenas de armas, entre ellas cohetes antitanque, fusiles Kalashnikov, ametralladoras y granadas.

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Durante la redada, las fuerzas bajo el mando de la 36ª División de los Altos del Golán identificaron y enfrentaron a varios individuos armados en diferentes puntos de la zona. Entre los fallecidos figura un integrante de la unidad Fuerza Radwan, especializada en francotiradores. El operativo terrestre contó con apoyo aéreo y la potencia de fuego de la brigada.

El ejército israelí infomró este martes que realizó ataques nocturnos contra cuarteles generales del grupo terrorista Hezbollah en Beirut y el sur del Líbano, destruyendo también un cruce estratégico sobre el río Litani usado para el traslado de arsenal. Según el comunicado militar, en la capital libanesa, los objetivos incluyeron la sede de la unidad Fuerza Radwan y el cuartel de inteligencia de Hezbollah, además de una emisora de televisión identificada como base operativa.

En la localidad de A-Tiri, las FDI atacaron un cuartel de Hezbollah situado en la estación de radio Noor, mientras había integrantes del grupo en el interior. Según el ejército, el grupo terrorista chiita opera de forma sistemática desde infraestructura civil en el Líbano y continuará actuando con firmeza contra la organización, a la que vincula con el régimen iraní.



El sur bajo control israelí

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani, con el objetivo de eliminar la amenaza de Hezbollah. Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán su presencia militar en la zona hasta que se garantice la seguridad de los habitantes del norte de Israel. El anuncio se realizó tras una reunión con el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, y altos mandos militares.