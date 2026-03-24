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Agostina Páez podrá regresar a la Argentina: la Fiscalía no se opuso y esperan la decisión del juez

Este martes a la tarde finalizó la audiencia en Río de Janeiro y la joven santiagueña podrá retornar al país. "Me siento aliviada", dijo Agostina Páez.

Hoy 19:28

La situación judicial de Agostina Páez dio un giro significativo tras la audiencia realizada en las últimas horas, donde la Fiscalía de Brasil resolvió no oponerse a su regreso al país.

Según confirmó su abogada, además se redujo la imputación a un solo delito y se analiza la posibilidad de reemplazar la pena por trabajos comunitarios.

Ahora, la definición final queda en manos del juez interviniente, quien podría expedirse en los próximos días, en un plazo estimado de tres jornadas.

Al finalizar la audiencia, Páez expresó su deseo de volver pronto a la Argentina: “Si Dios quiere será pronto mi vuelta. Solo dije la verdad, hablé con la verdad. He pedido perdón a las víctimas. Fue la peor experiencia de mi vida”, manifestó.

Por su parte, la defensa indicó que restan completar los trámites correspondientes, mientras crece la expectativa por una resolución que podría permitir su regreso en el corto plazo.

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