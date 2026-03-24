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“Estoy naciendo de nuevo”: Agostina Páez celebró la posibilidad de volver a Santiago tras la audiencia

La joven abogada santiagueña dijo que estará en paz cuando pise la Provincia. La audiencia se llevó a cabo este martes en Río de Janeiro.

Hoy 20:11

Tras la audiencia judicial que podría habilitar su regreso al país, Agostina Páez expresó su emoción y alivio al referirse a su inminente retorno a la Argentina. “En una semana estaremos en Santiago del Estero. Estoy naciendo de nuevo y contenta de volver. Es un aprendizaje lo que me pasó”, afirmó.

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Asimismo, dejó en claro el impacto personal que le dejó el proceso. Además, sostuvo que vivió la situación como “un milagro” y remarcó que durante el juicio se manejó con sinceridad. “Dije todo el tiempo la verdad y le pedí perdón a las víctimas”, sentenció.

En ese sentido, Páez destacó el trabajo de su equipo legal, encabezado por la doctora Junqueira y el Dr. Sebastián Robles, a quienes agradeció por su labor durante el proceso. “Voy a rezar a todos los santos. Yo piso Santiago y voy a estar en paz, quiero estar en mi provincia”, concluyó.

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