Cómo está el comercio ante la crisis económica: el debate de expertos en LdO

Alejandra Rafael (comercio textil), Rodolfo Mattar (carnicerías) y Mario Malachevsky (supermercadista), abordaron la situación actual que viven los rubros comerciales.

Hoy 22:34

Qué pasa con el comercio ante la crisis económica, fue el debate de tres representantes de diversos rubros del comercio local. Este martes fueron entrevistados en Libertad de Opinión Alejandra Rafael (comercio textil), Rodolfo Mattar (carnicerías) y Mario Malachevsky (supermercadista).

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Fue la propia Rafael quien detalló cómo impacta la caída del sector y el deterioro del mismo. “Hoy las familias gastan en lo necesario. El endeudamiento es considerable. El rubro textil está muy golpeado con la apertura de las importaciones y la competencia desleal. China tiene un sistema totalmente diferente al nuestro, tienen una subvención del Estado del 50%. Luego, el sistema courrier impactó en las marcas porque a la vez la informalidad que eso genera impacta en costos. Tenemos 18 mil puestos de trabajos perdidos”, indicó Rafael.

Libertad de Opinión - Alejandra Rafael

El rubro carnicerías tuvo un crecimiento considerable en consumo gracias a la carne de cerdo, que supera el 22%, según indicó Rodolfo Mattar en Libertad de Opinión. “Es de las pocas actividades que sigue aumentando la producción año tras año. El ama de casa elige más el cerdo por costos. El hueco que deja la vaca aprovecha el rubro de cerdo, y creo que el precio de la vaca no va bajar por diversos aspectos, principalmente por el contexto geopolítico. Hay competencia, entran frigoríficos de otras provincias pero nosotros tenemos nuestro propio mercado”, explicó Mattar.

Libertad de Opinión - Rodolfo Mattar

Mario Malachevsky, del rubro supermercadista, brindó un panorama desalentador: “Vimos con dolor que la gente comenzó a pagar comida en cuotas y eso es doloroso, no es agradable, más en productos de primera línea”. Asimismo, el empresario explicó que la merma del consumo se dio en gran medida por los notables aumentos en productos claves, como ser bebidas, lácteos y carnes.

Libertad de Opinión - Mario Malachevsky

“Hubo una caída en la concurrencia de la gente al supermercado. La gente ya no llena el changuito. Enero y febrero fueron meses complejos, hemos visto este último tiempo aumento en precios. La industria láctea aumentó, las bebidas en general también en un 10%. Hubo variación de precios. Se nota la merma en el consumo, potenciado por el aumento de precios”, puntualizó.

Finalmente, Alejandra Rafael señaló que hoy “la gente tiene a tope las tarjetas de crédito, y están más pendientes de los descuentos y promociones. Aunque la mayor crisis que se observa es con respecto a la poca gente que atraviesa la puerta del negocio”.

“Está muy comprometida la capacidad de pago que tiene la gente. Todos los rubros estamos con promociones. La mayor crisis es la que se ve con respecto a la poca gente que atraviesa la puerta, hay poca afluencia de gente al comercio. Tenemos un futuro incierto, porque la industria está mal. Y el comercio minorista está complicado porque cambió el tipo de consumo”, puntualizó.