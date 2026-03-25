Boca tendrá hinchas en Córdoba para el duelo ante Talleres

La “T” confirmó que cederá la popular Artime del Kempes para visitantes. Será uno de los pocos partidos del torneo con ambas parcialidades.

Hoy 13:52

Gran noticia para el mundo Boca Juniors: el equipo podrá contar con el apoyo de su gente en Córdoba cuando visite a Talleres de Córdoba. Desde la dirigencia del club cordobés confirmaron que se habilitará la presencia de público visitante en el estadio Mario Alberto Kempes, con unas 11.000 entradas destinadas para los hinchas xeneizes.

Mientras el plantel dirigido por Claudio Úbeda retomó los entrenamientos tras unos días de descanso, en Córdoba avanzaron con la organización del encuentro del próximo sábado. Todo indica que la parcialidad visitante ocupará la popular Artime, un sector con capacidad para más de 10 mil personas, en lo que será una postal poco habitual en el fútbol argentino actual.

A la espera de la confirmación oficial sobre precios y modalidad de venta, lo cierto es que Boca tendrá un respaldo importante fuera de casa. Con 17 puntos en 11 fechas del Torneo Apertura, el equipo buscará sostener su buen momento y afianzarse en zona de clasificación a los octavos de final.

Después de disputar siete de sus primeros 11 partidos en La Bombonera, el Xeneize contará ahora con la posibilidad de ser acompañado en condición de visitante. Un plus clave en una etapa donde se le viene una seguidilla exigente en el calendario.

Tras el duelo con Talleres, Boca iniciará su camino en la Copa Libertadores. El debut será el 7 de abril en Chile frente a Universidad Católica. Luego recibirá a Independiente y a Barcelona SC, antes de visitar a River Plate en el Monumental, en uno de los partidos más importantes del semestre.