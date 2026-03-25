"Encontramos solidaridad en santiagueños que formaron cuadrillas de voluntarios para ayudar a los damnificados"

El ministro de Desarrollo Social Ángel Niccolai dio detalles del trabajo que se realiza en las zonas que fueron afectadas por los desbordes de los ríos en el interior de la provincia.

Hoy 14:16

El Ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, dialogó con Radio Panorama sobre las acciones que se están llevando a cabo para asistir a las familias afectadas por los recientes desbordes de los ríos en la provincia. Según explicó, la situación obligó al gobierno a destinar la mayoría de sus recursos a atender a los damnificados.

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“Es un trabajo sostenido desde diciembre, que se ha intensificado en las últimas semanas. Se ha brindado asistencia y, en algunos casos, evacuación de familias; algunas se autoevacuaron a viviendas de familiares o amigos, mientras que en otros casos extremos se habilitaron centros de evacuados para recibir a quienes quedaron con sus casas totalmente inundadas”, señaló Niccolai.

El ministro detalló que los operativos abarcan tanto el sistema del río Dulce como el del Salado, incluyendo la zona del Utis y departamentos como Quebracho, Mitre y Aguirre. Se están utilizando lanchas, piraguas y barcazas para asistir a las familias y evacuar animales.

Actualmente, los principales centros de evacuados se encuentran en Juanillo, Chilca Juliana, Mailín y Sabagasta, mientras que en otras localidades como La Banda la situación tiende a mejorar. Niccolai confirmó que se está trabajando en una solución integral de reubicación para las familias más afectadas, evitando que vuelvan a asentarse en zonas inundables.

Sobre la educación, el ministro explicó que en zonas críticas algunas clases se han interrumpido por caminos intransitables, mientras que las escuelas se utilizan en horario nocturno para alojar a las familias afectadas, sin interrumpir la actividad escolar diurna.

Además, el funcionario destacó la coordinación con el área de salud, direcciones de APS y hospitales locales, asegurando la cobertura sanitaria y la vacunación en los centros de evacuados. También resaltó el trabajo de los organismos provinciales y municipales, Defensa Civil, policía y la solidaridad de los santiagueños, quienes colaboran activamente en la colocación de bolsas, preparación de defensas y traslado de elementos de ayuda. “Hemos encontrado muchísima solidaridad de los santiagueños, formando cuadrillas de voluntarios que trabajan junto a los funcionarios públicos para proteger a los damnificados.”

Niccolai señaló que, pese a los desafíos, la preparación y el trabajo conjunto han permitido limitar los daños y atender a los afectados de manera eficaz. “Estamos siguiendo las instrucciones del gobernador para garantizar asistencia alimentaria, alojamiento y reubicación de las familias, con un compromiso firme y sostenido en toda la provincia”, concluyó.